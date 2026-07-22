NXT 21.072026 Dopo la NJPW ora toccherà alla TNA prenderle

Ciao Bro di Zona Wrestling, ogni settimana il territorio di sviluppo non si ferma, dopotutto finché sei giovane devi inseguire i tuoi sogni e puntare tutto su se stesso, filosofia che sin dalla prima puntata di 2.0 è stata il motore principale dello show. Hoka Hey!!! Ufficio ufficiale di Mr. Stone: Il GM Robert Stone ordina a un arbitro(a caso) di assicurarsi che Tony D e Naraku non si sfiorino prima del Main Event, poi liquida in fretta Thea Hail e Nattie. Saquon Shugars, Noam Dar & Romeo Moreno vs DarkState (3 5) Saquon si butta ancora prima della campanella su Dion, con Noam e Romeo che lo seguono a ruota. A iniziare la contesa è Dar che mette in difficoltà Lennox, quest’ultimo evita il confronto diretto con Shugars dando il cambio a Osiris. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 21.07.2026 Dopo la NJPW ora toccherà alla TNA prenderle

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