NXT 07.072026 Shades of Grey

Durante l’episodio di NXT trasmesso dal WWE Performance Center, sono state disputate due match Fatal 4-Way per stabilire i nuovi sfidanti al titolo. Sono state annunciate anche le contendenti per il match principale, che ha visto la campionessa Kendal Grey affrontare Nattie Neidhart nel main event. La puntata ha incluso diverse sfide tra i vari atleti, con le qualifiche per i prossimi incontri titolati.

Benvenuti all’analisi di NXT, andato in onda dal WWE Performance Center di Orlando, Florida. Una puntata registrata ricca di contendenti al titolo, con due Fatal 4-Way a determinare i nuovi sfidanti e un main event valido per il titolo femminile NXT tra la campionessa Kendal Grey e Nattie Neidhart. Ho accettato di sostituire Alvin soltanto per fare questo titolo. Lo show si apre con Kali Armstrong sul ring, che si autoproclama “Difference Maker”. Racconta di aver assistito alla vittoria del titolo NXT di Kendal Grey a Great American Bash e di aver sentito i cori e gli applausi del pubblico che diceva quanto la Grey lo meritasse: in quel momento, dice, l’unico pensiero che le è passato per la testa è stato “ecco il mio bersaglio”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - NXT 07.07.2026 Shades of Grey

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