Una ex star della NJPW, nota con il nome di EVIL, ha recentemente debuttato in NXT, portando con sé speculazioni su un possibile arrivo di un’altra figura nota del circuito giapponese. La WWE avrebbe infatti deciso di modificare il nome dell’atleta, ma non si esclude che il personaggio originale di Nox Raijin possa tornare in scena sotto una nuova identità. Ora si parla di un possibile ingresso di Hiromu Takahashi, anche lui proveniente dalla stessa promotion giapponese.

Il cambio di nome deciso dalla WWE per l’ex EVIL potrebbe non aver segnato la fine di Nox Raijin, anzi, il nome potrebbe essere stato semplicemente “ messo da parte ” per un’altra ex star della NJPW: Hiromu Takahashi, che sarebbe ora atteso in WWE. Dopo settimane di speculazioni sull’identità che EVIL avrebbe assunto in WWE, la compagnia ha finalmente svelato il suo nuovo nome durante l’episodio di NXT del 5 maggio: Naraku. La rivelazione è arrivata dopo diverse indiscrezioni secondo cui la WWE inizialmente avrebbe voluto utilizzare il nome Nox Raijin, già registrato come trademark, salvo poi cambiare idea all’ultimo momento. Il mistero di Nox Raijin: la WWE lo sta conservando per Hiromu Takahashi?.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Un’altra star NJPW potrebbe arrivare dopo il debutto di EVIL a NXT

Notizie correlate

WWE: EVIL rompe il silenzio dopo il debutto a NXTDopo settimane di indiscrezioni, EVIL ha fatto il suo debutto ufficiale in WWE NXT, e ora ha commentato per la prima volta quanto accaduto.

WWE: La nuova era di NXT inizia! Debutto per Evil e numerosi talenti in cerca di opportunitàLo abbiamo detto negli ultimi giorni, con i tanti call-up nel main roster ad NXT si è pronti a ripartire e a ricostruire, con una divisione maschile...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: WWE: Licenziamenti ancora in corso? Altra Star conferma il suo rilascio; 5 motivi per cui Roman Reigns potrebbe saltare WWE Night of Champions 2026; La WWE è cambiata per sempre dopo le straordinarie partenze e non tornerà indietro; 3 segnali che indicano che Brock Lesnar potrebbe non tornare a WWE SummerSlam 2026.

WWE: Licenziamenti ancora in corso? Altra Star conferma il suo rilascioUna Superstar che non figurava tra i rilasci dello scorso weekend ha confermato la fine della sua avventura con la WWE sui social ... spaziowrestling.it

WWE: Il New Day ha chiesto la rescissione dopo un’offerta al ribasso di TKODopo WrestleMania 42, la TKO ha drasticamente ridotto il proprio monte stipendi, e i New Day ne sono stati colpiti. Nell'ambito della pulizia di primavera post-WrestleMania 42, la WWE ha licenziato ... zonawrestling.net

CONSIGLI DI LETTURA del MARTEDÌ Un'altra storia d'amore avvincente della scrittrice di best seller internazionali e star di TikTok Lauren Asher. CONTENT WARNING / AVVISO In questa storia d’amore sono presenti contenuti sessuali espliciti e argomen - facebook.com facebook