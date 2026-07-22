Nuovo sos esondazioni Le ‘Vittime del Fango’ | Canale Lama a rischio

Da ilrestodelcarlino.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il canale Lama è considerato a rischio di esondazione, secondo il Comitato Unitario Vittime del Fango di Forlì. La denuncia riguarda il degrado del sistema idrico locale e il pericolo di nuove alluvioni. La situazione viene segnalata come critica, con il timore che le condizioni attuali possano causare ulteriori danni in caso di pioggia intensa. Nessuna misura concreta è stata ancora adottata per intervenire sul problema.

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Il Comitato Unitario Vittime del Fango Forlì torna a lanciare l’allarme sullo stato di salute del sistema idrico forlivese, stavolta portando l’attenzione sul canale Lama, a Villafranca, denunciando una situazione che definisce "di forte criticità" e chiedendo interventi urgenti di manutenzione straordinaria e l’accelerazione delle opere già finanziate. Fotografie scattate nei giorni scorsi documenterebbero arginature collassãte o gravemente compromesse e profonde lesioni nei rilevati arginali. Secondo il Comitato, le spaccature, larghe tra i 10 e i 20 centimetri e lunghe in alcuni casi oltre cento metri, potrebbero aggravarsi anche in caso di precipitazioni non eccezionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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