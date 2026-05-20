Montone ' giungla' il comitato Vittime del Fango | Nessun errore le riprese sono di maggio 2026
Il dibattito sulla sicurezza del fiume Montone continua a suscitare tensioni tra cittadini e autorità. Durante un'assemblea pubblica tenutasi a Villafranca il 14 maggio, alcuni residenti hanno proiettato video ripresi con un drone, evidenziando presunte criticità nell’alveo del fiume. Il comitato Vittime del Fango ha dichiarato che le immagini non sono recenti, ma risalgono a maggio 2026, e ha ribadito che non ci sono errori nelle riprese. La vicenda resta al centro di un confronto pubblico acceso.
Non si placa il braccio di ferro sulla sicurezza del fiume Montone. A innescare il caso è stata un'assemblea pubblica a Villafranca svoltasi lo scorso 14 maggio, dove i cittadini hanno mostrato i video di un drone per denunciare l'incuria dell'alveo. Sulla vicenda è intervenuto subito il sindaco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Sullo stesso argomento
Montone 'giungla', la replica della Regione: "Immagini non attuali, cantieri entro il 28 maggio"“Le immagini diffuse durante un recente incontro pubblico non corrispondono all'attuale situazione del corso d'acqua”.
La battaglia di Julie K. Brown per le vittime del caso Epstein, i conflitti di interesse di Donald Trump, i licenziamenti di Elon Musk: l’edizione 2026 del premio giornalistico celebra il coraggio di chi scava nel fango. E brilla il talento femminileSpesso si confonde l’informazione con quel flusso infinito di notifiche che arrivano sul cellulare, tra una ricetta e una foto di vacanze.