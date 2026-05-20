Montone ' giungla' il comitato Vittime del Fango | Nessun errore le riprese sono di maggio 2026

Il dibattito sulla sicurezza del fiume Montone continua a suscitare tensioni tra cittadini e autorità. Durante un'assemblea pubblica tenutasi a Villafranca il 14 maggio, alcuni residenti hanno proiettato video ripresi con un drone, evidenziando presunte criticità nell’alveo del fiume. Il comitato Vittime del Fango ha dichiarato che le immagini non sono recenti, ma risalgono a maggio 2026, e ha ribadito che non ci sono errori nelle riprese. La vicenda resta al centro di un confronto pubblico acceso.

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