nuovo polvere di stelle appello per salvare un pezzo di storia pisana

Un appello è stato lanciato per salvare il Teatro Nuovo di Pisa, considerato un pezzo di storia cittadina. Situato nel centro, il teatro rappresenta un punto di incontro tra arte e comunità. La direzione artistica ha annunciato le prospettive per la prossima stagione, sottolineando l’importanza del lavoro svolto finora. La struttura è vista come un simbolo culturale, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo ruolo nel cuore della città.

di Alessandra Alderigi Nel cuore del centro cittadino il Teatro Nuovo come luogo d’incontro tra arte e condivisione. Le prospettive per la nuova stagione e il significato del lavoro svolto fin qui nelle parole del direttore artistico Carlo Scorrano. Cosa rappresenta per Pisa il Teatro Nuovo? "Uno spazio d’incontro e di socialità, di cultura e di storie, un presidio per la piazza della stazione e per tutta la città, con i suoi 120 spettacoli l’anno che spaziano dal meglio del teatro contemporaneo nazionale ed europeo, agli spettacoli per le famiglie e per le scuole, è oggi uno dei cuori pulsanti della vita culturale legata allo spettacolo dal vivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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