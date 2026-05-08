Da domani fino all’8 giugno il Palazzo della Fraternita dei Laici di Arezzo ospita Polvere di stelle, opera immersiva firmata da Felice Limosani. Le sale museali si trasformano in una specie di affresco contemporaneo: pareti di luce, immagini che oscillano fra il pittorico e l’astratto, una colonna sonora che dilata il tempo, una voce che, parole dell’artista, "non spiega, accompagna". La mostra è il regalo che Unoaerre si fa per il suo primo secolo: fondata nel 1926 ad Arezzo da Carlo Zucchi e Leopoldo Gori, l’azienda oggi è guidata dalla famiglia Squarcialupi, che ha scelto di festeggiare l’anniversario con un’opera che porta lo spettatore...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ad Arezzo "Polvere di stelle". In mostra i cento anni di Unoaerre Industries

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Contenuti utili per approfondire

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