Space Boy – Polvere di Stelle é il capitolo finale della storia di Lexi e Ethan. I romanzi sono scritti da Avery Nova (Pseudonimo) e pubblicati da Harper Collins Italia. Trama. Lexi lo sente: questa è la sua occasione. Dopo quasi due anni, è a un passo dal lasciarsi il passato alle spalle, ma per farlo dovrà ancora una volta toccare il fondo e ripercorrere le strade insidiose da cui era fuggita portandosi dietro dolore e ferite che sembrano impossibili da rimarginare. E, come sempre, la scelta è sua: affrontare tutto da sola o lasciare che al suo fianco ci sia Ethan, il suo Space Boy, l’unico capace di vedere oltre la corazza che lei – Space Girl – si è costruita per proteggersi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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© Nerdpool.it - SPACE BOY – POLVERE DI STELLE di Avery Nova: Recensione

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Space Boy REMASTERED 2025 by Dave Rodgers

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