nuovo playground per la patrona del basket

Notizia in breve

È stato inaugurato un nuovo playground dedicato alla pallacanestro nel cuore dell’Appennino. La struttura, moderna e ben curata, include campi per il gioco e spazi espositivi. Durante l’evento di apertura sono stati organizzati anche mostre e iniziative legate al mondo della pallacanestro. La zona si presenta come un’area dedicata agli appassionati, con un’atmosfera che richiama i quartieri delle città americane.