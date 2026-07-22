Nuovo playground per la patrona del basket
È stato inaugurato un nuovo playground dedicato alla pallacanestro nel cuore dell’Appennino. La struttura, moderna e ben curata, include campi per il gioco e spazi espositivi. Durante l’evento di apertura sono stati organizzati anche mostre e iniziative legate al mondo della pallacanestro. La zona si presenta come un’area dedicata agli appassionati, con un’atmosfera che richiama i quartieri delle città americane.
Un playground nuovo di zecca, mostre ed eventi, tutti rigorosamente dedicati alla palla a spicchi. Sembra quasi di stare in un quartiere di una città americana, eppure ci troviamo nel cuore verde dell’Appennino. Porretta Terme, venerdì 24 luglio, si prepara a vivere una giornata speciale. "Per il movimento sportivo locale – ricorda Rossella Guidoboni, presidente dell’Asd La Trottola – è una bellissima festa. Nel 1956, l’anno in cui si consacrò il Sacrario del Cestista, a Bologna si costruì il PalaDozza. Oggi inauguriamo un nuovo campo che sarà fondamentale per il futuro". Le danze si apriranno alle 15 con una passeggiata dal Monumento ai Caduti fino al Santuario della Madonna del Ponte, a rievocare la storica staffetta del 1956 che portò alla nascita del Sacrario del Cestista, di cui dalle 15. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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