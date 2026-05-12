Al via l' ESTRA CHECK IT 1v1 Tour | il basket di strada torna protagonista nei playground italiani

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È partito l’ESTRA CHECK IT 1v1 Tour, il torneo di basket di strada che si svolge in diversi playground italiani, a partire dall’area sotto il Colosseo. L’evento prevede partite uno contro uno e coinvolge 12 location distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo torneo porta il basket di strada nelle città italiane, offrendo agli appassionati un’occasione di confronto diretto e sportivo.

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Il via all'ombra del Colosseo e 12 playground su tutto il territorio nazionale. Basket, uno contro uno. Come una volta. ESTRA CHECK IT 1v1 Tour, promuove una visione contemporanea dello sport urbano, fondata su inclusione, partecipazione e valorizzazione dei territori. Il format di gioco, basato su sfide uno contro uno ad alta intensità, si distingue per immediatezza e spettacolarità, articolandosi in una fase iniziale di qualificazione – la Royal Rumble – e in un tabellone finale a eliminazione diretta. L'iniziativa si sviluppa grazie al contributo determinante di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e di Estra Spa, partner principali del progetto, che ne sostengono la crescita e la diffusione su scala nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

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