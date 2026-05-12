È partito l’ESTRA CHECK IT 1v1 Tour, il torneo di basket di strada che si svolge in diversi playground italiani, a partire dall’area sotto il Colosseo. L’evento prevede partite uno contro uno e coinvolge 12 location distribuite su tutto il territorio nazionale. Questo torneo porta il basket di strada nelle città italiane, offrendo agli appassionati un’occasione di confronto diretto e sportivo.

Il via all'ombra del Colosseo e 12 playground su tutto il territorio nazionale. Basket, uno contro uno. Come una volta. ESTRA CHECK IT 1v1 Tour, promuove una visione contemporanea dello sport urbano, fondata su inclusione, partecipazione e valorizzazione dei territori. Il format di gioco, basato su sfide uno contro uno ad alta intensità, si distingue per immediatezza e spettacolarità, articolandosi in una fase iniziale di qualificazione – la Royal Rumble – e in un tabellone finale a eliminazione diretta. L'iniziativa si sviluppa grazie al contributo determinante di ASI, Associazioni Sportive e Sociali Italiane e di Estra Spa, partner principali del progetto, che ne sostengono la crescita e la diffusione su scala nazionale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Al via l'ESTRA CHECK IT 1v1 Tour: il basket di strada torna protagonista nei playground italiani

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice

Notizie correlate

Nei Palasport italiani parte il tour "C'era un ragazzo - Gianni Morandi Story": la video-intervista al cantante sempre giovane(askanews) – Un tour per celebrare i 60 anni di uno dei brani più importanti della sua carriera.

Il nuovo playground di basket. Festa dello sport con i campioniGrande festa di sport ieri a Montale per l’inaugurazione del playground di basket di via Martin Luther King riqualificato e messo in sicurezza con un...

Argomenti più discussi: Play-out al via: al PalaColombo gara 1 contro Estra Pistoia; Al via la prima edizione di Estra Golf Cup; L’Estra ha il destino tra le mani. Stasera terzo atto della sfida a Ruvo; L’Estra Pistoia soffre in gara 1: al PalaColombo Ruvo si impone 100-85.

? ????? ?????, ?? ??? ?????? ??????? ?? Avanti ??-?, l’Estra Siena BSC si fa rimontare dal Cosmos e porta a casa una vittoria che lascia più di un campanello d’allarme. sienabaseballclub.wixsite.com/sienabc/post/b… #EstraSpa #Baseb x.com

Al via l'ESTRA CHECK IT 1v1 Tour: il basket di strada torna protagonista nei playground italianiIl via all’ombra del Colosseo e 12 playground su tutto il territorio nazionale. Basket, uno contro uno. Come una volta… ESTRA CHECK IT ... iltempo.it