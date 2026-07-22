nuovo piano strade arrivano 700 mila euro

Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato una modifica al piano triennale 2026-2028 e all’elenco delle opere 2026, destinando 700 mila euro alle strade cittadine. La revisione prevede una nuova articolazione degli interventi su via, strade e piazze, con uno stanziamento totale di circa 692 mila euro per il primo anno. La delibera riguarda lavori di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture stradali.

Il Consiglio comunale Montevarchi ha approvato la prima modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2026-2028 e all’elenco annuale delle opere previste per il 2026, introducendo una nuova articolazione degli interventi sulle strade cittadine e portando lo stanziamento complessivo per il primo anno a 692.900 euro. La revisione riguarda il progetto di manutenzione delle pavimentazioni stradali, che nella programmazione iniziale prevedeva un investimento complessivo di 580mila euro, con 290mila euro destinati all’anno in corso. L’Amministrazione comunale ha scelto di suddividere l’intervento in quattro distinti progetti, aumentando la quota prevista per l’anno in corso di 402. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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