Centri estivi e campus residenziali | stanziati 700 mila euro per attività educative ricreative e formative

Il Comune di Palermo ha pubblicato un avviso pubblico sul suo portale per il finanziamento di centri estivi diurni e campus residenziali. Sono stati stanziati 700.000 euro per sostenere attività educative, ricreative e formative rivolte a bambini e ragazzi del territorio. La misura mira a favorire iniziative rivolte ai giovani durante il periodo estivo, con dettagli e modalità di partecipazione consultabili online.

È online sul portale istituzionale del Comune di Palermo l'avviso pubblico per il finanziamento dei centri estivi diurni e dei campus residenziali destinati a bambine, bambini, ragazze e ragazzi del territorio cittadino. L’amministrazione comunale ha stanziato complessivamente 700 mila euro per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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