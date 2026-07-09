Creator digitale evade 700 mila euro maturati tramite Onlyfans e Fansly

Un creator digitale è stato scoperto aver evaso circa 700 mila euro. I ricavi illeciti sono stati ottenuti attraverso piattaforme di social media e siti web, tra cui OnlyFans e Fansly. L’indagine è stata condotta dai finanzieri di una compagnia locale, nel quadro delle attività di contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa. Sono stati sequestrati i proventi non dichiarati e sono in corso verifiche fiscali.

I ricavi illeciti erano stati accumulati attraverso piattaforme di social media e siti web, tra cui OnlyFans e Fansly. L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Muggia nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale e all’economia sommersa. Il creator, residente a Trieste, contava oltre 100 mila follower su Instagram e decine di milioni di visualizzazioni su svariate piattaforme video per adulti. Monetizzava la sua popolarità tramite abbonamenti mensili, vendita di contenuti personalizzati e mance digitali nelle chat private. Le attività erano svolte in modo abituale e in totale anonimato tributario. Oltre ai 700 mila... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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