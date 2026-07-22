Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato un disegno di legge che vieta la pubblicità e il consumo di tabacco e sigarette elettroniche in aree aperte. Il testo, promosso dal Ministero della Salute, ora passa al Parlamento per l’approvazione. La normativa prevede anche l’equiparazione delle sigarette elettroniche al tabacco, con regole simili applicate a entrambe le tipologie di prodotto.

Il Consiglio del Ministri spagnolo ha approvato un nuovo disegno di legge antifumo, promosso dal Ministero della Salute e pronto a passare al Parlamento per il via libera. Lo scrive El Paìs, che elenca quattro misure principali: l’ ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell’accesso e del consumo da parte dei minori, l’ equiparazione delle sigarette elettroniche alle sigarette tradizionali a base di tabacco (indipendentemente dal contenuto di nicotina) e il divieto di ogni forma di pubblicità e promozione, compresi i manifesti nelle vetrine dei negozi. In particolare, sarà imposto il divieto di fumo ai minori con sanzioni... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo disegno di legge antifumo in Spagna: stop a pubblicità e a consumo in aree aperte, sigarette elettroniche equiparate al tabacco

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