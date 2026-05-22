Trento il consigliere Voyat dichiara guerra a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato

Da trentotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consigliere della città ha annunciato l’intenzione di estendere i divieti di fumo attualmente in vigore anche alle sigarette elettroniche e ai dispositivi a tabacco riscaldato. La proposta riguarda tutte le aree pubbliche, con l’obiettivo di limitare l’uso di questi prodotti in modo più ampio rispetto alle attuali regolamentazioni. La decisione segue le discussioni in consiglio comunale e mira a rafforzare le norme di tutela della salute pubblica. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di applicazione.

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I divieti di fumo presenti a Trento? Da estendere anche alle sigarette elettroniche e ai dispositivi a tabacco riscaldato. È ciò a cui punta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alex Voyat che nelle scorse ore ha presentato una proposta per aggiornare il Regolamento di Polizia Urbana del. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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