Trento il consigliere Voyat dichiara guerra a sigarette elettroniche e tabacco riscaldato

Un consigliere della città ha annunciato l’intenzione di estendere i divieti di fumo attualmente in vigore anche alle sigarette elettroniche e ai dispositivi a tabacco riscaldato. La proposta riguarda tutte le aree pubbliche, con l’obiettivo di limitare l’uso di questi prodotti in modo più ampio rispetto alle attuali regolamentazioni. La decisione segue le discussioni in consiglio comunale e mira a rafforzare le norme di tutela della salute pubblica. Al momento, non sono stati annunciati dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di applicazione.

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