Tra il 2021 e il 2025, l’utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato è passato dal 3,9% al 7,4%, secondo dati forniti dagli oncologi. In questo periodo, si è registrato un aumento di quasi il doppio di queste abitudini tra la popolazione. La crescita interessa diverse fasce di età e si verifica in un contesto di crescente diffusione di questi prodotti.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - In 4 anni è quasi raddoppiato l'uso della sigaretta elettronica e di prodotti a tabacco riscaldato non bruciato, dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025. Prese sia singolarmente che in associazione, le due tipologie di prodotto sono più diffuse tra i giovani. Sono maggiormente utilizzate dai 18-34enni (16,5%), mentre il consumo diminuisce nelle età successive, fino a raggiungere il livello più basso tra gli over 65 (1,4%). Da qui l'importanza di una norma che porti a un drastico aumento del prezzo non solo delle sigarette tradizionali, ma di tutti i prodotti da fumo. Ridurre il numero di fumatori è il primo obiettivo della proposta di legge d'iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Oncologi: "In 4 anni raddoppiato uso sigarette elettroniche e tabacco riscaldato"

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