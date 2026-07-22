Nuovi bici box per monopattini caschi e borse

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Paullo sono stati installati nuovi bici box, contenitori ermetici per biciclette e monopattini. Questi spazi offrono un luogo sicuro per custodire caschi, borse e indumenti. I parcheggi sono progettati per favorire l’uso di due-ruote come alternativa all’auto. La loro presenza mira a incentivare la mobilità sostenibile.

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Contenitori ermetici per biciclette e monopattini, dove poter custodire anche caschi, borse e indumenti. A Paullo sono arrivati i bici box, parcheggi protetti per le due-ruote, pensati per contribuire a incentivare la mobilità sostenibile come alternativa all’auto. A tenerne a battesimo l’attivazione, nella mattinata di ieri in piazza Carducci, sono stati la consigliera di Città Metropolitana, Daniela Caputo, e l’assessore paullese Abdullah Badinjki, entrambi con delega alla Mobilità. Realizzati nell’ambito del biciplan metropolitano "Cambio", i bici box possono essere prenotati tramite un’app dedicata, al costo (nel caso di Paullo) di 60 centesimi all’ora. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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