Cremona box pieno zeppo di bici elettriche e monopattini rubati | 42enne denunciata per ricettazione

A Cremona, durante un controllo, sono state trovate in un box quindici biciclette elettriche e quattro monopattini, tutti risultati rubati. Una donna di 42 anni è stata denunciata per ricettazione. La polizia ha sequestrato la merce, che sarà sottoposta a verifiche per risalire ai legittimi proprietari. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto ai furti di veicoli elettrici in città.

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Cremona, 10 maggio 2026 – Nascosti nel box quindici biciclette elettriche e quattro monopattini rubati. Scoperta e denuncia. Sabato mattina la Polizia di Stato di Cremona ha denunciato una 42enne romena per il reato di ricettazione e per la illecita detenzione di numerose biciclette e monopattini elettrici provento di furti. Indagini e geolocalizzazione. Alla donna, residente nel quartiere San Bernardo, gli uomini della squadra volante sono arrivati seguendo la segnalazione di una delle vittime dei furti. In particolare sono stati effettuati approfondimenti investigativi, grazie alla geolocalizzazione di una delle biciclette elettriche tramite l’applicazione di uno dei proprietari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, box pieno zeppo di bici elettriche e monopattini rubati: 42enne denunciata per ricettazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sicurezza stradale: "Traffico contromano di monopattini e bici elettriche"Scrive una lettrice: "Si segnala una criticità in materia di sicurezza stradale nell’ultimo tratto di via Alessandro Volta, tra l’incrocio con via G. Intervengono per una lite ma trovano monopattini e bici rubatiIntervento delle volanti della polizia in via Mischi in città nella giornata del 7 maggio per una presunta lite.