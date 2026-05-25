Monopattini elettrici scattano i controlli su targhe e caschi | in pochi giorni già 42 sanzioni
In pochi giorni sono state elevate 42 sanzioni per monopattini elettrici, principalmente per mancato uso del casco e assenza di targa. Sono stati effettuati controlli su targhe e caschi, con verifiche in strada. Dal prossimo mese sarà obbligatoria anche l’assicurazione. Le nuove regole riguardano anche l’obbligo di casco e la presenza di una targa identificativa sui veicoli.
Casco obbligatorio, targa identificativa e presto anche assicurazione: cambia volto la circolazione dei monopattini elettrici. A Rimini la polizia locale ha avviato una serie di controlli mirati nelle zone più frequentate della città, puntando prima sull’informazione e poi sulle sanzioni. In. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Monopattini senza targhe: piovono multe per i trasgressori!
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