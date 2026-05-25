Monopattini elettrici scattano i controlli su targhe e caschi | in pochi giorni già 42 sanzioni

Notizia in breve

In pochi giorni sono state elevate 42 sanzioni per monopattini elettrici, principalmente per mancato uso del casco e assenza di targa. Sono stati effettuati controlli su targhe e caschi, con verifiche in strada. Dal prossimo mese sarà obbligatoria anche l’assicurazione. Le nuove regole riguardano anche l’obbligo di casco e la presenza di una targa identificativa sui veicoli.