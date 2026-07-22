Il Comando Centrale americano ha annunciato nuovi attacchi contro obiettivi in Iran. Nel frattempo, un senatore statunitense ha dichiarato di essere disposto a collaborare con Teheran, ma ha anche lanciato un avvertimento chiaro: senza modifiche nelle azioni iraniane, non ci saranno allentamenti. La situazione resta tesa, con continui scambi di dichiarazioni tra le parti e un incremento delle operazioni militari nella regione.

Trump e il neo premier britannico Andy Burnham Prosegue senza sosta il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Il Comando Centrale americano (Centcom) ha annunciato di aver completato con successo l’ undicesima notte consecutiva di attacchi contro obiettivi militari iraniani, mentre da Manila il segretario di Stato Marco Rubio ha ribadito la disponibilità di Washington a una soluzione diplomatica, avvertendo però Teheran che, in assenza di un negoziato serio, gli Stati Uniti “faranno ciò che è necessario” per difendere i propri interessi e quelli degli alleati. 06:30 – Burnham autorizza l’uso delle basi britanniche per le missioni Usa Il neo premier britannico Andy Burnham avrebbe approvato l’utilizzo delle basi militari del Regno Unito da parte degli Stati Uniti per operazioni difensive contro l’Iran. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Nuovi attacchi Usa contro l’Iran: Rubio tende la mano, ma lancia un duro ultimatum a Teheran

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Iran, nuovi attacchi Usa con 14 morti. Chiuso lo Stretto di Hormuz

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Petrolio, prezzi in volata: il Brent supera i 90$ al barile (+2,6%), Wti a 84$ a seguito dei nuovi attacchi Usa contro l' #Iran. Le forze americane hanno completato la nona notte consecutiva di attacchi contro obiettivi iraniani. Gli attacchi continueranno a indebolir x.com

Sto considerando di usare critici sugli attacchi contro cui devi salvare. Qual è la tua opinione? reddit

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