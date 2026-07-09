Nuovi attacchi degli Usa contro l’Iran Teheran minaccia | Hormuz riapre alle nostre condizioni
Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro il sud dell’Iran, in seguito alla decisione di interrompere il cessate il fuoco con Teheran. La risposta iraniana è stata una minaccia di riaprire lo stretto di Hormuz alle proprie condizioni. Le tensioni tra i due paesi sono aumentate dopo che un portavoce statunitense ha annunciato il ritorno all’azione militare, senza ulteriori dettagli sui bersagli colpiti o sulle modalità dell’intervento. La situazione rimane in evoluzione, con nessuna comunicazione ufficiale sulle conseguenze immediate.
Per Donald Trump il cessate il fuoco con l’Iran è terminato. E gli Stati Uniti lo dimostrano anche con i fatti, tornando ad attaccare il sud dell’Iran. Nella notte è arrivata anche la risposta di Teheran, con il lancio di droni e missili sulle basi statunitensi in Bahrein e Kuwait. Le esplosioni in Iran hanno riguardato Bandar Abbas e Sirik, nella zona dello Stretto di Hormuz, e la costa occidentale. Si parla di attacchi anche a Konarak e Chabahar. Il Comando centrale degli Stati Uniti sostiene di aver colpito circa 90 obiettivi militari iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, infrastrutture, depositi di missili e altro ancora. Sono almeno tre le persone rimane uccise nell’Iran occidentale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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Nuovi attacchi Usa in Iran, Trump minaccia Teheran - 1mattina News 11/06/2026
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