Nuova vita per Miranduolo Viaggio lungo sette secoli al Museo archeologico
L’inaugurazione del Museo Archeologico di Miranduolo ha segnato una giornata storica per Chiusdino. Il museo, allestito nella casa natale di San Galgano, è stato restaurato e curato dallo studio di architetti Guicciardini e Magni. La struttura ospita un viaggio di sette secoli di storia, arricchendo il patrimonio culturale del borgo.
Una giornata destinata a rimanere nella storia di Chiusdino. Con l’inaugurazione del Museo Archeologico di Miranduolo, ospitato nella restaurata casa natale di San Galgano a cura dello studio Guicciardini e Magni architetti, il borgo aggiunge un nuovo tassello di straordinario valore al proprio patrimonio culturale. A fare gli onori di casa è stata la sindaca Luciana Bartaletti, che ha visto realizzarsi un sogno tanto atteso: donare a Chiusdino un nuovo museo. Accanto a lei il presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse Giuseppe Gugliotti e il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini in rappresentanza della Provincia insieme ai sindaci dell’area geotermica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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