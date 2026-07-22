L’inaugurazione del Museo Archeologico di Miranduolo ha segnato una giornata storica per Chiusdino. Il museo, allestito nella casa natale di San Galgano, è stato restaurato e curato dallo studio di architetti Guicciardini e Magni. La struttura ospita un viaggio di sette secoli di storia, arricchendo il patrimonio culturale del borgo.

Una giornata destinata a rimanere nella storia di Chiusdino. Con l’inaugurazione del Museo Archeologico di Miranduolo, ospitato nella restaurata casa natale di San Galgano a cura dello studio Guicciardini e Magni architetti, il borgo aggiunge un nuovo tassello di straordinario valore al proprio patrimonio culturale. A fare gli onori di casa è stata la sindaca Luciana Bartaletti, che ha visto realizzarsi un sogno tanto atteso: donare a Chiusdino un nuovo museo. Accanto a lei il presidente dell’Unione dei Comuni della Val di Merse Giuseppe Gugliotti e il sindaco di Monteriggioni Andrea Frosini in rappresentanza della Provincia insieme ai sindaci dell’area geotermica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova vita per Miranduolo. Viaggio lungo sette secoli al Museo archeologico

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