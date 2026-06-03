Scilla e Clara | viaggio tra natura e ambiente nella Terrazza del Museo Archeologico

Il 4 giugno alle 15.45 si terrà nella Terrazza Panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la presentazione del volume “Scilla e Clara”. L’evento si svolgerà con un focus su natura e ambiente, offrendo uno sguardo sul contenuto del libro. La manifestazione è aperta al pubblico e si svolge in un contesto dedicato alla cultura e all’archeologia. La presentazione sarà condotta da relatori e coinvolgerà i partecipanti in discussioni sul tema trattato nel volume.

Giovedì 4 giugno alle ore 15.45 nella Terrazza Panoramica del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria si terrà la presentazione del volume “Scilla e Clara. Viaggio tra Natura e Ambiente”, opera del gen. c.a. Antonio Ricciardi dedicata ai temi della sostenibilità e della tutela del. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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