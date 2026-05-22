Museo Archeologico Dore è la nuova direttrice

Da luglio, il Museo Archeologico avrà una nuova direttrice, con l’arrivo di Anna Dore, archeologa bolognese nata nel 1967 e specializzata in Protostoria. La precedente direttrice, che ha guidato la struttura dal 2009, lascerà l’incarico il primo luglio. Dore ha conseguito la laurea presso l’Università di Bologna, dove si è specializzata in archeologia. La nomina è stata annunciata a seguito di un bando pubblico e di un processo di selezione.

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Alla guida del Museo Archeologico dal 2009, il prossimo primo luglio Paola Giovetti lascerà l’incarico e chi le succederà sarà Anna Dore, bolognese classe 1967, archeologa specializzata in Protostoria, formatasi all’Alma Mater. Funzionaria dell’istituto dal 1999, Dore, negli anni, si è occupata in particolare della gestione delle collezioni permanenti e del coordinamento delle attività educative, promuovendo progetti innovativi per il coinvolgimento di nuovi pubblici. Nel 2025 il museo Archeologico ha avuto 173.100 visitatori e 58.207 partecipanti alle attività, per un totale di 231.307 utenti. Signora Dore, lei vive e conosce l’Archeologico da tanti anni, deve essere una bella soddisfazione essere arrivata fino alla sua direzione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo Archeologico, Dore è la nuova direttrice ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il Museo Archeologico di Bologna ha una nuova direttrice La Regione promuove il Museo archeologicoUna volta varcato l’ingresso, centinaia di reperti storici conducono il visitatore in un vero e proprio viaggio capace di attraversare i secoli. Museo archeologico. Finalmente ci siamoTra poco più di un mese verrà inaugurato il Museo archeologico della Garfagnana, una data storica possiamo dire per la cultura dell’intera Garfagnana. La sua sede è al secondo piano dell’ex Convento ... lanazione.it Acquaviva, inaugurato il nuovo Museo archeologicoACQUAVIVA - Sabato sera è stato inaugurato l’Ama, acronimo di Acquaviva Museo Archeologico, un invito tangibile ad amare le tracce del passato, una finestra sulle origini della città di cui si ha ... lagazzettadelmezzogiorno.it