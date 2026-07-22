Il legame tra il Milan e la maglia bianca nelle serate europee più importanti appartiene alla leggenda del calcio. Nella mattinata di ieri, il club rossonero e PUMA hanno svelato ufficialmente la nuova seconda maglia (" Away Kit ") per la stagione 2026-2027. Si tratta di una divisa che vira sul classico bianco, storicamente definito il colore delle grandi occasioni e delle finali di Champions League più gloriose della storia milanista. "Dopo Istanbul c'è sempre Atene": il ventennale di un mito. La tempistica del lancio non è affatto casuale. La nuova stagione coincide infatti con il ventennale dell'ultima Champions League sollevata al cielo dai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Nuova seconda maglia Milan 2026-2027, un richiamo all'ultima Champions vinta ma non solo

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La nuova SECONDA MAGLIA del MILAN

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