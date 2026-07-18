Il Milan presenta la nuova seconda maglia per il 2026-2027, con Inzaghi come testimonial. La divisa richiama il mito di Atene e il passato storico del club. La maglia è stata svelata attraverso un evento dedicato, accompagnato da immagini che evidenziano dettagli e colori. La scelta di Inzaghi come volto rappresenta un collegamento con le glorie del passato. La presentazione avviene in un contesto di grande attenzione mediatica, tra entusiasmo e aspettative.

Il calcio, a volte, sa essere un incredibile generatore di contrasti e ricorsi storici. Il Milan ha vissuto una primavera decisamente polarizzata: da un lato l'entusiasmo commerciale per il lancio della nuova prima maglia per la stagione 2026-2027, dall'altro il dramma sportivo consumatosi sul terreno di gioco. Proprio nella settimana di quel lancio, infatti, è arrivato il pesante disastro casalingo a 'San Siro' contro il Cagliari. Una sconfitta per 1-2 che è valsa la dolorosa e mancata qualificazione alla Champions League per la stagione in corso, lasciando l'ambiente rossonero con l'amaro in bocca. La filosofia rossonera: "Dopo Istanbul c'è sempre Atene". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Il Milan riparte dal mito di Atene: Inzaghi testimonial della nuova seconda maglia 2026-2027

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