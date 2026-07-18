Nuova seconda maglia Milan 2026-2027 ecco quando sarà svelata al pubblico
Il Milan ha annunciato che la nuova seconda maglia per la stagione 2026-2027 sarà svelata al pubblico tra qualche settimana. Il club rossonero e il fornitore tecnico PUMA hanno comunicato la data ufficiale di presentazione, senza specificare il giorno esatto. Nel frattempo, si parla di possibili movimenti di mercato, tra cui l'addio di un giocatore e un incontro con un centrocampista di alto livello.
Il club rossonero e PUMA hanno annunciato quando sarà rivelata ufficialmente al pubblico e ai tifosi la nuova seconda maglia del Milan per la stagione 2026-2027 Milan, colpo a sorpresa a parametro zero? Ecco chi può arrivare per il dopo Estupiñán Mercato Milan LIVE Estupiñán in uscita, incontro con Modric. Obiettivo Karetsas Cardinale fissa il diktat: mai più un caso Liberali. Il Milan blinda Comotto e Camarda con il rinnovo Modric-Milan, siamo alla decisione finale. Intanto il fuoriclasse si allena anche in vacanza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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