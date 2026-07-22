La Ford Puma del 2028 sarà costruita su una nuova architettura, diversa da quella attuale. La vettura non sarà un restyling del modello esistente, ma un nuovo progetto che cambierà anche l’aspetto estetico e le caratteristiche tecniche. Non sono stati ancora definiti i dettagli sul design, né se condividerà componenti con altri marchi o avrà uno stile completamente originale. La produzione di questa versione è prevista per il 2028.

La futura Ford Puma del 2028 segnerà una vera e propria rivoluzione rispetto al modello attuale. Non si tratterà di un semplice restyling, ma di un cambio radicale di architettura, design e impostazione tecnica. 1. Piattaforma e Alleanza con Renault. Il cambiamento più significativo sarà “sotto la pelle”: per contenere i costi di sviluppo dei veicoli elettrici compatti in Europa, Ford ha stretto una partnership con Renault. 2. Design: Addio Curve, Benvenute Forme Squadrate. Mentre l’attuale Puma si distingue per linee morbide e fari tondeggianti, le anticipazioni e i primi render per il 2028 indicano una sterzata verso uno stile più robusto: 3. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Puma 2028: nasce su base Renault o avrà un suo stile?

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Nouveau Ford Puma 2026 : pourquoi il séduit autant en 2026

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