Nel 2023, la Ford Fiesta è stata cancellata dal mercato, lasciando un vuoto nel segmento delle auto compatte. Ora, la casa automobilistica annuncia che la vettura tornerà nel 2028, questa volta basandosi su una piattaforma di un costruttore francese. La nuova Fiesta sarà quindi prodotta su una piattaforma diversa da quella precedente, con dettagli ancora non divulgati.

Il clamoroso addio alla Ford Fiesta nel 2023 ha lasciato un vuoto enorme nel mercato delle compatte, ma i piani ufficiali della casa dell’Ovale Blu confermano finalmente il suo ritorno. Non si tratterà del modello termico ed economico che abbiamo guidato per anni, bensì di un’operazione di rinascita commerciale completamente ripensata per l’Europa. Il progetto ha preso una direzione precisa grazie a un’alleanza strategica e alla presentazione del nuovo piano industriale di Ford. Come sarà: il “cuore” francese e l’anima Ford. La grande svolta tecnica della nuova Fiesta (che potrebbe chiamarsi Fiesta Electric, anche se il nome definitivo è ancora in fase di validazione) riguarda la sua piattaforma: nascerà su base Renault. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Ford Fiesta 2028: ritorna su base Renault

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POURQUOI la Ford Fiesta va ressembler à une Renault

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