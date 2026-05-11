Ford e Renault collaboreranno nel 2028 per il ritorno della nuova Fiesta elettrica, integrando la piattaforma condivisa. La partnership coinvolge anche il rilancio di un altro modello iconico, la cui identità non è stata ancora ufficializzata. La collaborazione tra le due aziende riguarda principalmente lo sviluppo della piattaforma, che potrebbe influenzare i prezzi finali della vettura. La strategia mira a rafforzare la presenza nel segmento delle auto compatte elettriche.

? Punti chiave Come influenzerà la piattaforma Renault il prezzo della nuova Fiesta?. Quale secondo modello iconico verrà rilanciato insieme alla Fiesta?. Perché Ford ha scelto Renault per sviluppare le sue utilitarie?. Come cambierà il mercato delle compatte elettriche con questa alleanza?.? In Breve La nuova Fiesta utilizzerà la piattaforma tecnologica Ampere EV sviluppata da Renault.. L'accordo mira a colmare i vuoti nel segmento B delle utilitarie elettriche.. Il piano industriale prevede lo sviluppo di un secondo modello, forse EcoSport.. La strategia ricalca il precedente rilancio della Ford Capri nel mercato europeo.. Jim Farley, il vertice di Ford, ha confermato che la celebre Fiesta tornerà sul mercato nei prossimi anni per rafforzare la strategia di mobilità sostenibile del colosso americano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ford: la nuova Fiesta elettrica tornerà con Renault nel 2028

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