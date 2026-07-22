nuova aggressione nel carcere di monza gli agenti chiedono di poter avere i taser

Un'aggressione si è verificata nel carcere di Monza, portando gli agenti a richiedere l’uso dei Taser. È la seconda aggressione in poche settimane nello stesso istituto. Il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria ha fatto sapere che l’adozione di dispositivi a impulsi elettrici potrebbe migliorare la sicurezza. La richiesta arriva dopo che i precedenti episodi di violenza non sono stati sufficienti a prevenire ulteriori attacchi.

Monza, 22 luglio 2026 – Un’altra aggressione al carcere di Monza. E ora il sindacato degli agenti di polizia penitenziaria chiede di poter utilizzare i Taser. Nuovo episodio che segna la sofferenza di una struttura come la casa circondariale di via Sanquirico, dove sono detenuti all’incirca 750 persone a fronte di appena 403 posti a disposizione. E in una situazione resa ancora più insopportabile dal caldo e dalla presenza di parecchi detenuti con problemi psichiatrici ma privi di cure adeguate a farne le spese sono spesso gli agenti della polizia penitenziaria, anche loro sottodimensionati e sottoposti a turni massacranti. La condanna .... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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