Un agente della polizia penitenziaria è stato condannato a due mesi di reclusione con pena sospesa per aver schiaffeggiato un detenuto nel carcere di Monza. La condanna include anche una provvisionale di 500 euro per il risarcimento danni e la non menzione della condanna nel certificato penale. Gli altri quattro agenti coinvolti sono stati assolti. La Procura dovrà riesaminare l’accusa di falso in atto pubblico.

Monza, 8 Luglio 2026 - Un solo agente di polizia penitenziaria condannato per percosse a 2 mesi di reclusione con la pena sospesa e la non menzione della condanna sul certificato penale con 500 euro di provvisionale sul risarcimento dei danni al detenuto e atti rimandati in Procura per rivedere l'accusa di falso in atto pubblico. E' la sentenza decisa oggi dal Tribunale di Monza per i 5 imputati accusati a vario titolo dei reati di lesioni aggravate, falso, calunnia, violenza privata e omessa denuncia per la vicenda di Umberto Manfredi, 52enne, ex collaboratore di giustizia, schiaffeggiato da un agente di polizia penitenziaria nell'agosto 2019 mentre si trovava all'interno del carcere monzes e. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Schiaffi al detenuto nel carcere di Monza: condannato un agente della Penitenziaria, assolti gli altri 4

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Carcere di Monza, 22 dicembre 2025: Laboratorio di Nessuno tocchi Caino

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