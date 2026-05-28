Due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti durante un'aggressione avvenuta nella sezione “Ex Art” di un carcere. L'episodio si è verificato nel carcere di Ariano Irpino, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell'aggressione o sulle condizioni dei feriti. La polizia penitenziaria ha avviato le procedure di rito e sta indagando sull'accaduto. Non sono stati forniti aggiornamenti sulle eventuali conseguenze per i responsabili.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nuovo episodio di violenza all’interno del carcere di Ariano Irpino, dove due agenti della Polizia Penitenziaria sono rimasti feriti durante un’aggressione avvenuta nella sezione “Ex Art. 32” dell’istituto. Secondo quanto riferito dalla segreteria GAU UIL FP di Ariano Irpino, un detenuto di 24 anni, di origine siriana, avrebbe improvvisamente aggredito il personale in servizio dopo il rientro dai passeggi. L’uomo si sarebbe scagliato contro un agente colpendolo al capo, per poi afferrare al collo un secondo poliziotto intervenuto nel tentativo di bloccare l’azione violenta. Per entrambi gli agenti si è reso necessario il trasferimento in ospedale per le cure del caso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggressione in carcere, feriti due agenti della Penitenziaria

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Guerriglia in carcere, feroce agguato dei detenuti a Cavadonna: due poliziotti in ospedale

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