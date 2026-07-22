nuoto edera ultime bracciate alla piscina gambi

Alle 8.30 di domenica, nuotatori si sono radunati nell’atrio della piscina Gianni Gambi di Ravenna per il loro ultimo allenamento. Per alcuni, queste vasche sono state il teatro di oltre cinquant’anni di attività sportiva. L’allenamento si è svolto nelle stesse ore in cui si sono salutati, con un momento di condivisione tra gli atleti ormai prossimi alla fine della loro carriera. Nessun altro dettaglio sulla durata o sui partecipanti.

Si sono dati appuntamento alle 8.30 di domenica nell’atrio della piscina Gianni Gambi di Ravenna per l’ultimo allenamento in quelle vasche che, per alcuni di loro, sono state luogo di impegno sportivo per cinquant’ anni. Nuotatori di ieri e di oggi, certamente tutti atleti per Edera Endas, uniti dalla passione per il nuoto. Aneddoti, ricordi, voglia di stare insieme e, per finire, una staffetta mista, per ritrovare quel brivido di competizione che rimane sempre nel cuore di un atleta. "Era giusto esserci", dice l’allenatore e attuale presidente Endas Andrea Tassinari "perché per tutti i miei ragazzi questo luogo era casa, impegno, disciplina... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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