Il 26 maggio 2026 si è formata la nuova giunta comunale di Imola. Tre candidati risultano in pole position: Spada, Raffini e Gambi. Sorbello si avvicina a una possibile nomina, ma ancora non ufficiale. Le decisioni sono state prese considerando le preferenze espresse dai candidati, le competenze di ciascuno e gli equilibri tra le forze politiche della coalizione. Due posti rimangono vacanti, mentre le nomine sono ancora in fase di definizione.

Imola, 26 maggio 2026 – Tre punti fermi, due sedie vacanti e le preferenze ottenute dai singoli candidati come bussola per orientarsi nelle scelte assieme all’elenco delle competenze di ciascuno e al rispetto degli equilibri interni alla coalizione. Il sindaco Marco Panieri è già al lavoro sulla squadra che, camminando lungo la strada della continuità, lo accompagnerà per i prossimi cinque anni. Certa di restare in Giunta, e probabilmente con i galloni, è Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile e all’Ambiente nonché appunto vice di Panieri nell’ultima parte di mandato dopo le dimissioni di Fabrizio Castellari, partito a fine 2024 alla volta della Regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova giunta di Imola, i nomi più caldi: Spada, Raffini e Gambi in pole. Sorbello vicina alla ‘promozione’

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