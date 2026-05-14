Estate senza piscina | niente nuoto né tintarella
Da lunedì e fino al 31 agosto, la piscina situata in via Meroni resterà chiusa al pubblico per lavori di adeguamento e rinnovo. La chiusura riguarda sia la stagione primaverile che quella estiva, impedendo nuoto e tintarella. Il Comune ha comunicato che gli interventi sono di carattere straordinario e sono finalizzati a migliorare le strutture della piscina. La riapertura è programmata per la fine di agosto.
Primavera ed estate di lavori straordinari per la piscina Costa di via Meroni, che resterà chiusa al pubblico da lunedì fino al 31 agosto "per consentire lo svolgimento di importanti opere di adeguamento e rinnovo ", come ha annunciato il Comune. La struttura tornerà regolarmente operativa dall’1 settembre, ma sempre con un cantiere in corso. Gli interventi in programma riguardano il consolidamento del sottovasca, il rifacimento del bordo vasca e l’adeguamento impiantistico, "interventi necessari a mantenere e garantire la funzionalità dell’impianto nel lungo periodo". A giugno prenderà il via anche il rifacimento della copertura, un cantiere che si prolungherà fino alla fine di ottobre ma che, secondo quanto comunicato, non interferirà con l’accesso e il funzionamento della struttura una volta riaperta.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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