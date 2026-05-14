Estate senza piscina | niente nuoto né tintarella

Da lunedì e fino al 31 agosto, la piscina situata in via Meroni resterà chiusa al pubblico per lavori di adeguamento e rinnovo. La chiusura riguarda sia la stagione primaverile che quella estiva, impedendo nuoto e tintarella. Il Comune ha comunicato che gli interventi sono di carattere straordinario e sono finalizzati a migliorare le strutture della piscina. La riapertura è programmata per la fine di agosto.

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