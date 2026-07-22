Nucleare Pichetto Fratin accelera | La legge delega può essere approvata prima della pausa estiva

Il ministro dello sviluppo economico ha dichiarato che la legge delega sul ritorno del nucleare potrebbe essere approvata prima della pausa estiva del Parlamento. La proposta di legge, attualmente in discussione, potrebbe essere approvata in tempi rapidi, secondo quanto annunciato. La legge delega permetterà di avviare le procedure per la ripresa dell’attività nucleare nel paese. La data di approvazione definitiva non è ancora stata fissata, ma si prevede un’accelerazione dei tempi.

La legge delega sul ritorno del nucleare potrebbe arrivare al traguardo già prima della pausa estiva del Parlamento. A indicare la tabella di marcia è il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, in dialogo con il direttore di Open Franco Bechis, all’evento “ Da Fermi al futuro – Dialoghi sull’energia nucleare sostenibile ” organizzato dal giornale all’Ara Pacis di Roma. Dopo il via libera della commissione Ambiente del Senato, che ha respinto tutti gli emendamenti delle opposizioni, il ministro si dice fiducioso sui tempi dell’iter parlamentare. «Tutte le condizioni ci sono. Sarà la conferenza dei capigruppo a definire il calendario, ma ci sono probabilità che la legge venga approvata prima della pausa estiva». 🔗 Leggi su Open.online

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