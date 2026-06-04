Nucleare | Camera approva legge delega Pichetto Fratin | entro Natale i decreti attuativi
La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Il ministro competente ha dichiarato che entro Natale saranno adottati i decreti attuativi della legge. La discussione sulla normativa è seguita a due referendum e a diverse polemiche, oltre all’aumento delle bollette energetiche.
Dopo due referendum, un’infinità di polemiche e bollette dell’energia carissime, la Camera approva la legge delega sul nucleare: 155 i favorevoli, 8 gli astenuti, 86 i contrari. Il testo passa ora al Senato per l’approvazione definitiva. Una volta approvata dai due rami del Parlamento, attraverso la legge delega le camere conferiranno al governo una delega, da esercitare entro un anno, per disciplinare la produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Il testo definisce i campi d’intervento dei futuri decreti governativi, tra cui: La disciplina per la costruzione e... 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Nucleare, la Camera approva il Ddl. Ora il testo passa al Senato
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