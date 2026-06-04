Nucleare | Camera approva legge delega Pichetto Fratin | entro Natale i decreti attuativi

Notizia in breve

La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Il ministro competente ha dichiarato che entro Natale saranno adottati i decreti attuativi della legge. La discussione sulla normativa è seguita a due referendum e a diverse polemiche, oltre all’aumento delle bollette energetiche.