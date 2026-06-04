La Camera dei deputati ha approvato con 155 voti favorevoli la legge delega sul nucleare, che ora passa al Senato per l’approvazione definitiva. Il ministro ha indicato che i primi reattori potrebbero diventare operativi tra il 2034 e il 2035. La legge prevede un percorso normativo per lo sviluppo dell’energia nucleare nel paese. Nessuna informazione è stata comunicata sui dettagli tecnici o sui soggetti coinvolti nel progetto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il provvedimento passa al Senato per l’ok definitivo. La Camera dei deputati ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astenuti. Il testo ora passa all’esame del Senato della Repubblica, dove dovrà ottenere l’approvazione definitiva prima dell’estate. Una volta completato l’iter parlamentare, il Governo riceverà una delega da esercitare entro un anno per definire il nuovo quadro normativo sull’energia nucleare sostenibile, includendo anche ricerca sulla fusione e gestione delle scorie radioattive. Cosa prevede la legge delega. Il provvedimento stabilisce le linee guida per i futuri decreti legislativi che dovranno disciplinare diversi ambiti strategici, tra cui: realizzazione e gestione di impianti nucleari avanzati come SMR, AMR e micro-reattori. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - La Camera approva la legge delega sul nucleare: via libera con 155 voti favorevoli. Pichetto Fratin: ‘Primi reattori operativi nel 2034-2035’

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TG FLASH del 04-06-2026 La Camera approva la legge delega sul nucleare.

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