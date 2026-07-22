Novena per chiedere la potente intercessione di San Charbel preghiera dell’ottavo giorno

Oggi si svolge l’ottavo giorno di una novena dedicata a San Charbel, con la richiesta della sua intercessione. La preghiera si concentra su storie di prodigi inspiegabili e sul corpo del santo, che si dice sia rimasto intatto nel tempo. La comunità si raccoglie per invocare la sua protezione e chiedere aiuto attraverso questa sequenza di preghiere.

Tra prodigi inspiegabili e il corpo rimasto intatto nel tempo, chiediamo oggi la potente intercessione di San Charbel attraverso la novena a lui dedicata. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. Tra il 1926 e il 1927, venne avviato il suo processo di Canonizzazione, ma chiunque ne avesse sentito parlare lo riteneva già Santo, anche prima della morte. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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