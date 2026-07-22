Novemila pazienti accolti cure gratuite e una filosofia che mette al centro la persona Il ventesimo anniversario di Casa VIDAS è l' occasione per raccontare il valore degli hospice e delle cure palliative oggi

Notizia in breve

Il 21 luglio 2006, una donna di 86 anni affetta da SLA fu la prima paziente a entrare in Casa VIDAS, hospice inaugurato a Milano. Da allora, sono stati accolti circa 9.000 pazienti, offrendo cure gratuite e un approccio centrato sulla persona. Il ventennale della struttura viene celebrato come un esempio di assistenza alle persone in fase terminale e di cure palliative.