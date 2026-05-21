Musica testimonianze e letture | a Pisa gli studenti scoprono il valore delle cure palliative

A Pisa si è svolta una giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tema delle cure palliative, rivolta agli studenti. L’evento ha previsto momenti di musica, testimonianze e letture, con l’obiettivo di far conoscere ai giovani l’importanza dell’assistenza alle persone fragili. Durante l’iniziativa, sono state condivise esperienze dirette e sono stati proposti spazi di ascolto e confronto. La manifestazione ha coinvolto diversi istituti scolastici della zona, offrendo un’occasione di approfondimento su un tema delicato e spesso poco affrontato nelle scuole.

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PISA – Una giornata dedicata alla riflessione, alla musica e alla lettura per avvicinare i giovani al tema della cura e dell’accompagnamento delle persone fragili. Si è concluso alla Stazione Leopolda il progetto Passi di gioventù verso la luce – Lettura e musica in hospice, iniziativa nata all’interno del Servizio di cure palliative della Zona Pisana diretto da Angela Gioia. Il percorso ha coinvolto numerose scuole del territorio attraverso attività educative dedicate alla lettura, alla musica e al confronto sul valore umano e sociale delle cure palliative. Protagonisti gli studenti dell’ Iti Da Vinci, del liceo Carducci, del liceo classico Galilei-Pacinotti, dell’istituto comprensivo Gamerra, del liceo Buonarroti e del gruppo adulti Come per mano con gli studenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Musica, testimonianze e letture: a Pisa gli studenti scoprono il valore delle cure palliative ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Perugia, studenti in visita all'Hospice per parlare di cure palliativeUna visita all'Hospice di Perugia per approfondire il tema delle cure palliative. Leggi anche: "Yes, we can", a Isola delle Femmine il congresso internazionale sulle cure palliative