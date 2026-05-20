Perugia studenti in visita all' Hospice per parlare di cure palliative

Da perugiatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una visita all'Hospice di Perugia per approfondire il tema delle cure palliative. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Esse come Sollievo", promosso e coordinato dal Servizio di Cure Palliative–Hospice La Casa nel Parco di Perugia in collaborazione con il servizio di psicologia e con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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