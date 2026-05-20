Perugia studenti in visita all' Hospice per parlare di cure palliative
Una visita all'Hospice di Perugia per approfondire il tema delle cure palliative. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Esse come Sollievo", promosso e coordinato dal Servizio di Cure Palliative–Hospice La Casa nel Parco di Perugia in collaborazione con il servizio di psicologia e con. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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