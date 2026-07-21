Djokovic su Sinner e Alcaraz | Vorrei dargli una lezione È come giocare contro me stesso so come crackare il codice
Novak Djokovic non vuole abdicare contro i rampanti Sinner e Alcaraz: le motivazioni del campione serbo sono ancora massimali, ma poi c'è la realtà con cui fare i conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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DJOKOVIC IRREALE, Sinner sconfitto dal serbo in cinque set | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026
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