Djokovic su Sinner e Alcaraz | Vorrei dargli una lezione È come giocare contro me stesso so come crackare il codice

Novak Djokovic non vuole abdicare contro i rampanti Sinner e Alcaraz: le motivazioni del campione serbo sono ancora massimali, ma poi c'è la realtà con cui fare i conti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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DJOKOVIC IRREALE, Sinner sconfitto dal serbo in cinque set | HIGHLIGHTS | AUSTRALIAN OPEN 2026

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