Il Parlamento ha approvato una decisione che impedisce alla procura di ottenere le chat tra un ex sottosegretario e una persona coinvolta con la camorra. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, composta dalla maggioranza, ha votato contro questa richiesta. In seguito, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo, criticando la decisione e collegando l’azione alla commemorazione di un giudice ucciso dalla mafia.

“Stamattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato per negare alla procura le chat tra l’ ex sottosegretario Delmastro e una persona coinvolta con la camorra. Per noi oggi i lavori finiscono qui. Il Movimento 5 stelle non prosegue i lavori. Perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della presidente del Consiglio e una persona collegata con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse. Occupiamo l’aula e i banchi del governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non potete commemorare Borsellino e oggi negare l’acquisizione delle chat di Delmastro”: il M5s occupa i banchi del governo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Delmastro, la Giunta dice no all'acquisizione delle chat. E il M5s occupa i banchi del governoLa Giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di non autorizzare l’acquisizione delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e un...

Caso Delmastro, no della Giunta al sequestro delle chat con Caroccia: M5S occupa i banchi del governo in SenatoLa Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta di sequestro delle chat tra un deputato di Fratelli d’Italia e...

Temi più discussi: Borsellino, il sacrificio di un magistrato per liberare la sua terra; Strage di via D'Amelio, a Palermo l'omaggio a Paolo Borsellino e alla sua scorta. FOTO; 19 luglio: nel ricordo di Paolo Borsellino, rinnovare ogni giorno l'impegno contro mafie e corruzione; Perché l’eredità di Borsellino riguarda la giustizia e non solo la mafia.

Fratelli d'Italia a commemorare Borsellino proprio non doveva esserci. Nè loro nè i loro alleati. Non serve a nulla ricordare Borsellino e poi fare,ogni giorno,l'opposto rispetto ai suoi valori. #20luglio x.com

PERCHÉ NON POTETE PERDERE LO SPECIALE SU PAOLO BORSELLINOCi sono date che non sono semplicemente sul calendario, ma sono marchiate a fuoco nella carne di una nazione. Il 19 luglio è una di queste. Quest’anno, a 34 anni da quel terribile 1992 in cui l’Italia ... opinione.it

Perché l’eredità di Borsellino riguarda la giustizia e non solo la mafiaPaolo Borsellino non è soltanto una vittima di mafia: il suo lascito riguarda il valore della prova, della giustizia e delle istituzioni. policymakermag.it