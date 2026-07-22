Non potete commemorare Borsellino e oggi negare l’acquisizione delle chat di Delmastro | il M5s occupa i banchi del governo

Da ilfattoquotidiano.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Parlamento ha approvato una decisione che impedisce alla procura di ottenere le chat tra un ex sottosegretario e una persona coinvolta con la camorra. La Giunta per le autorizzazioni a procedere, composta dalla maggioranza, ha votato contro questa richiesta. In seguito, il Movimento 5 Stelle ha occupato i banchi del governo, criticando la decisione e collegando l’azione alla commemorazione di un giudice ucciso dalla mafia.

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“Stamattina la Giunta per le autorizzazioni a procedere, ovvero questa maggioranza, ha votato per negare alla procura le chat tra l’ ex sottosegretario Delmastro e una persona coinvolta con la camorra. Per noi oggi i lavori finiscono qui. Il Movimento 5 stelle non prosegue i lavori. Perché non si può domenica scorsa andare a commemorare Paolo Borsellino e oggi negare che la procura di Roma possa acquisire le chat tra un ex sottosegretario, avvocato della presidente del Consiglio e una persona collegata con la camorra. Questo governo sta aiutando la mafia e non si può continuare a lavorare come se nulla fosse. Occupiamo l’aula e i banchi del governo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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