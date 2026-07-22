Non chiudete la porta a chiave Occhio al nuovo trucco dei ladri | ecco come si introducono nelle case
Durante l’estate, molti italiani lasciano le case vuote per le vacanze, attirando i ladri. I criminali spesso si introducono nelle abitazioni approfittando di porte lasciate aperte o chiuse con la sola serratura, senza chiave. Si sono diffusi nuovi trucchi, come l’utilizzo di strumenti per forzare le serrature. Gli investigatori avvertono di non trascurare mai la sicurezza, anche quando si esce per breve tempo.
In estate sono tanti gli italiani a partire per le mete scelte per le vacanze, e i ladri naturalmente ne approfittano. Ecco perché è molto importante conoscere i rischi e modus operandi dei criminali, così da non farsi cogliere impreparati. Prima di lasciare la propria abitazione, dunque, è bene prendere ogni precauzione possibile. Ma non finisce qui. È importante tutelarsi anche nell'alloggio occupato durante la villeggiatura. Di recente i ladri stanno utilizzando un nuovo trucco che consiste nel lasciare dei falsi cartelli ufficiali contenenti delle raccomandazioni finalizzate a trarre in inganno i turisti. Sono infatti arrivate delle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
FiglioDiego ha chiuso figliaChiara in bagno e ha cacciato il suo fidanzato Davide di casa!
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