In estate sono tanti gli italiani a partire per le mete scelte per le vacanze, e i ladri naturalmente ne approfittano. Ecco perché è molto importante conoscere i rischi e modus operandi dei criminali, così da non farsi cogliere impreparati. Prima di lasciare la propria abitazione, dunque, è bene prendere ogni precauzione possibile. Ma non finisce qui. È importante tutelarsi anche nell'alloggio occupato durante la villeggiatura. Di recente i ladri stanno utilizzando un nuovo trucco che consiste nel lasciare dei falsi cartelli ufficiali contenenti delle raccomandazioni finalizzate a trarre in inganno i turisti. Sono infatti arrivate delle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non chiudete la porta a chiave". Occhio al nuovo trucco dei ladri: ecco come si introducono nelle case

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