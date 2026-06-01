roncoferraro ladri si introducono in casa per rubare carne surgelata

Notizia in breve

Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 65 anni ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti provenienti dalla sua abitazione. I ladri erano entrati in casa e avevano tentato di rubare carne surgelata. La polizia è intervenuta sul posto, ma non si hanno ancora dettagli sull’esito dell’intervento o sull’identità dei malviventi.