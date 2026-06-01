Roncoferraro ladri si introducono in casa per rubare carne surgelata
Nella notte tra sabato e domenica, un uomo di 65 anni ha chiamato il 112 dopo aver sentito rumori sospetti provenienti dalla sua abitazione. I ladri erano entrati in casa e avevano tentato di rubare carne surgelata. La polizia è intervenuta sul posto, ma non si hanno ancora dettagli sull’esito dell’intervento o sull’identità dei malviventi.
Roncoferraro (Mantova) – Nella notte tra sabato e domenica giunge una telefonata al 112: a chiamare è un 65nne residente a Roncoferraro, il quale avendo sentito dei rumori sospetti provenire dalla sua abitazione, aveva intuito che era in atto una “visita indesiderata”. Nell’immediatezza veniva inviata una pattuglia dei Carabinieri della Sezione Radiomobile di Mantova, impegnata nei servizi di prevenzione concordati e condivisi in Prefettura durante un recente Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal prefetto Roberto Bolognesi. La pattuglia, giunta nei pressi dell’abitazione, intercettava un veicolo che, alla vista della gazzella, aumentava la velocità cercando una via di fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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