Il primogenito dell’erede al trono britannico e della principessa del Galles ha compiuto 13 anni. La foto condivisa sui social mostra il ragazzo in un’immagine che evidenzia un aspetto più maturo e disinvolto rispetto al passato. Il giovane ha dichiarato di non voler più essere chiamato “principino”.

Londra, 22 luglio 2026 – Anche i principini crescono. È proprio il caso di dirlo vedendo la foto scattata al primogenito dell’erede al trono britannico William e della principessa del Galles sua consorte, Kate. George ormai è un principe, nei suoi bei 13 anni compiuti oggi, e l’immagine è quella di un teenager elegantissimo che entra di diritto nell’età dell’adolescenza. Lo scatto, opera del fotografo di corte Matt Porteous, è stato diffuso dai profili social di Kensington Palace, residenza ufficiale dei principi di Galles. Con l'accompagnamento degli auguri dei genitori e dei fratelli, oltre che che di quelli separati del nonno, re Carlo III, e della regina Camilla. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ”Non chiamatemi più principino”. George compie 13 anni e diventa un adolescente elegante e disinvolto nella foto social

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