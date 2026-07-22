noleggio con conducente altre 15 licenze per i natanti

L’adeguamento delle licenze Ncc natanti approvato dalla Regione ha assegnato alla provincia di Lecco 15 nuove licenze, che fanno salire il contingente complessivo da 18 a 33. Le nuove autorizzazioni saranno distribuite ai seguenti Comuni: Mandello del Lario 4, Colico 3, Oliveto Lario 3, Lecco 2, Perledo 2, Bellano 1. "L’argomento Ncc natanti è molto sentito sul nostro territorio – commenta il vicepresidente della Provincia e consigliere delegato a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità, Viabilità Mattia Micheli –. Una realtà sempre più richiesta e in crescita anche alla luce dell’aumento esponenziale dei flussi turistici. La Provincia di... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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