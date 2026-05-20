Consegnata la prima licenza noleggio con conducente
È stata consegnata la prima licenza per il servizio di noleggio con conducente, segnando un momento significativo per il settore dei trasporti locali. Questa autorizzazione permette a un operatore di offrire servizi di trasporto su strada con conducente, rispettando le normative vigenti. La licenza è stata rilasciata in conformità con le procedure previste e rappresenta l'inizio di un nuovo percorso regolamentato per il settore. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui dettagli tecnici dell’operazione.
"La consegna della prima licenza Noleggio con Conducente rappresenta una svolta importante per la mobilità cittadina e per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio”. Lo dichiara in una nota la consigliera comunale del Partito Democratico Anna Rita Palmieri, a margine della consegna. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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