Consegnata la prima licenza noleggio con conducente

È stata consegnata la prima licenza per il servizio di noleggio con conducente, segnando un momento significativo per il settore dei trasporti locali. Questa autorizzazione permette a un operatore di offrire servizi di trasporto su strada con conducente, rispettando le normative vigenti. La licenza è stata rilasciata in conformità con le procedure previste e rappresenta l'inizio di un nuovo percorso regolamentato per il settore. Nessuna informazione è stata resa nota sui soggetti coinvolti o sui dettagli tecnici dell’operazione.

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